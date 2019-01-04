Политика В ЦИК подали заявления уже шесть желающих стать президентом Украины

2019-01-04 10:12 84

Шесть человек подали заявления в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами на выборах на пост президента Украины.

В первый же день открытия регистрации документы подали бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко и правозащитник Владимир Ратуш.

По состоянию на сегодня заявления также подали лидер социал-демократов и член фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин, бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и мэр Львова и лидер партии Самопомич Андрей Садовой.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Она продлится до 31 марта, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.