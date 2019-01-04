Политика В ЦИК подали заявления уже шесть желающих стать президентом Украины

2019-01-04 10:12 84

Шесть человек подали заявления в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами на выборах на пост президента Украины.

В первый же день открытия регистрации документы подали бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко и правозащитник Владимир Ратуш.

По состоянию на сегодня заявления также подали лидер социал-демократов и член фракции Блок Петра Порошенко Сергей Каплин, бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и мэр Львова и лидер партии Самопомич Андрей Садовой.

Напомним, 31 декабря в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Она продлится до 31 марта, когда и состоятся выборы шестого президента Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ЦИК рассказали о выборах в условиях военного положения

2018-11-26 16:30 1137

ФИФА назвала кандидатов на звание "игрок года"

2018-09-03 21:30 1839

Желающим помешать выборам 2019 года жестко ответят силы Нацгвардии, - Турчинов

2018-08-16 15:46 2295

Синоптик прогнозирует «большую циклоническую депрессию» на выходных

2018-06-28 17:00 1803

Еще новости в разделе "Политика"

В ЦИК подали заявления уже шесть желающих стать президентом Украины

2019-01-04 10:12 84

Каждые 30 секунд Украина теряет человека - жуткая статистика по трудовой миграции

2019-01-03 14:45 1206

Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта

2019-01-03 12:45 945

Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"

2019-01-02 19:00 789
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В ЦИК подали заявления уже шесть желающих стать президентом Украины 2019-01-04 10:12 84
Каждые 30 секунд Украина теряет человека - жуткая статистика по трудовой миграции 2019-01-03 14:45 1206
Цепная реакция на Донбассе: В ОБСЕ признали, что грядет новое обострение конфликта 2019-01-03 12:45 945
Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида" 2019-01-02 19:00 789

Лента

10:41 Выходные дни в 2019 году: появился обновленный календарь праздников
10:12 В ЦИК подали заявления уже шесть желающих стать президентом Украины
ОБНОВЛЯЕТСЯ 09:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
09:10 В Украине разрешили обменивать валюту в банкоматах и терминалах
08:29 Медики опровергли мифы о лечении гриппа антибиотиками и чесноком
22:00 В Минздраве рассказали, как украинцы могут вернуть лекарства в аптеку
21:30 Взрыв жилого дома в Магнитогорске: количество погибших возросло до 39 человек, есть угроза обрушения завалов
20:30 Ученые рассказали, как защитить сердце гипертоников
20:00 ВСУ получили полсотни самолетов и вертолетов
19:30 С 2019 года украинцы будут платить за электричество двум компаниям