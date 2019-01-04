Политика Пентагон приступил к выводу американских войск с территории Сирии

2019-01-04 14:45 108

Американский военный контингент начал процесс выхода из Сирии.

"Наши войска выходят", – заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Newsmax, подчеркнув, что президент США Дональд Трамп "не ведет себя двусмысленно".

Ранее сообщалось, что Трамп согласился замедлить вывод американских войск из Сирии, сделав это "по-умному".

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.