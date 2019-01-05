Политика Томос выставят для всеобщего обозрения

2019-01-05 12:30 216

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии.

Об этом сообщается на страничке митрополита Епифания в соцсети Facebook в пятницу.

Богослужение начнется в 10.00. «В совместной молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров», — отмечается в сообщении.

Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос. Однако 7 января вход в собор и на его территорию будет ограничен из соображений безопасности. Желающие смогут посмотреть богослужение по установленному на Софийской площади большому экрану.

«После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00», — отмечается в сообщении.

Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет находиться Томос, — свободный.