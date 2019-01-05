Томос выставят для всеобщего обозрения

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии.
Об этом сообщается на страничке митрополита Епифания в соцсети Facebook в пятницу.
Богослужение начнется в 10.00. «В совместной молитве запланировано участие президента Украины, председателя Верховной Рады, народных депутатов, членов Кабинета министров, украинской интеллигенции, капелланов и волонтеров», — отмечается в сообщении.
Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос. Однако 7 января вход в собор и на его территорию будет ограничен из соображений безопасности. Желающие смогут посмотреть богослужение по установленному на Софийской площади большому экрану.
«После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00», — отмечается в сообщении.
Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет находиться Томос, — свободный.