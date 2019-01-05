Политика Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ

2019-01-05 12:56 150

Вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал Томос об автокефалии новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ). Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

Напомним, подписанию предшествовала торжественное богослужение, участие в котором приняли представители Вселенского патриархата и Православной церкви Украины. Провел его митрополит Епифаний.

На церемонию в Стамбул прибыл и президент Украины Петр Порошенко. Также в Константинополь прилетела официальная делегация Украины. В ее составе - спикер ВР Андрей Парубий, экс-президент Виктор Ющенко, министр обороны, а также молодежи и спорта. Кроме того, в делегацию входит вице-премьер Геннадий Зубко.

Уже 7 января Томос выставят в Софийском соборе в Киеве, где его смогут увидеть все желающие. Текст Томоса писали богословы Вселенского патриархата. Накануне написанный от руки оригинал Томоса был доставлен Варфоломею в Константинополь.