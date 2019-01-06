Политика В США внимательно следят и готовы ответить, – эксперт о российских силах на границе с Украиной

2019-01-06 12:00 300

 

Вашингтон следит за наращиванием Россией военной силы на оккупированном Донбассе. Администрация президента США Дональда Трампа не имеет внятной российской стратегии, однако такие действия Кремля спровоцируют ответ Вашингтона.

Об этом рассказал вице-президент американской консалтинговой группы по внешней политике Илан Берман изданию "Крым.Реалии".

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты реагируют на действия Путина в отношении Украины. В частности, в США осудили агрессию России, когда она открыла огонь по украинским военным катерам и захватила украинских военнослужащих.

"Именно Россия пошла на эскалацию конфликта, требующего соответствующего ответа. И хотя в администрации Дональда Трампа, судя по всему, нет внятной российской стратегии, очевидно, что она готова ответить, если Москва будет, образно говоря, нарушать правила игры, что она и делает сейчас", – сказал он изданию.

Берман подчеркнул, что в Вашингтоне внимательно следят за повышенной военной активностью России. Особенно тревожными являются признаки наращивания сил на границе с Украиной.

"Дальнейшие российские действия в этом направлении спровоцируют ответ со стороны США. Это очевидно, предыдущие действия администрации Трампа доказывают это", – заявил эксперт.

По его словам, российское давление на Украину уже стало поводом для введения санкций, и, скорее всего, "приведет уже в ближайшие месяцы к новым штрафным мерам против Кремля".

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