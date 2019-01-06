Украина Настоящее чудо: Порошенко о предоставлении автокефалии ПЦУ

2019-01-06 14:00 222

 

Обретение Украиной церковной независимости президент Петр Порошенко назвал "еще одним актом провозглашения независимости".

Сегодня, 6 января, после завершения процедуры предоставления Православной церкви Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии - церковной независимости от России, президент Петро Порошенко обратился к прессе и поблагодарил всех причастных к историческому событию.

"Сегодня наша православная церковь готова к самостоятельному существованию. Украинский народ благодарит Бога. То, что произошло – это настоящее чудо … Мы радуемся тому, что Вселенский патриарх (Варфоломей - ред.), как духовный предводитель сотен миллионов православных, как личность глобального масштаба, услышал наш голос и наши просьбы. Неутомимый его труд навсегда останется в истории церкви", - заявил он.

По словам Порошенко, "томос – это, по сути, еще один акт провозглашения независимости Украины".

"Он (томос - ред.) закончит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир и усилит права и свободы граждан, особенно тех, кто был вне общения со вселенским православием", - добавил он.

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

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