ВОЙНА В Украине Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

2022-06-23 18:00

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза. Символический документ приняли в преддверии саммита лидеров Европейского Союза, который стартует сегодня, 23 июня, в Брюсселе. При этом ускоренной процедуры вхождения в состав ЕС для Украины не будет.

В резолюции евродепутаты призывают лидеров ЕС "без промедления" одобрить заявку Украины на приобретение статуса кандидата в члены ЕС. Решение об этом будет приниматься именно на саммите лидеров ЕС. "За" резолюцию проголосовали 529 членов Европарламента, 45 депутатов высказались против, 14 – воздержались.

В то же время Европарламент не считает, что Украина должна вступать в ЕС по ускоренной процедуре. Евродепутаты настаивают на том, что для членства в ЕС нет "ускоренного пути".

"Вступление [в ЕС] остается основанным на заслугах и структурированным процессом. Он требует выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного проведения реформ", – отметили в ЕП.

Как заявила глава ЕП Роберта Метсола, ЕС должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в качестве "символа надежды" для поддержания духа украинцев. Тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов".

Также Европарламент считает, что статус кандидата должна получить Молдова. Грузии пока что собираются отказать – она должна будет выполнить дополнительные условия.

При этом ранее президент Европейского совета Шарль Мишель уже заявил о том, что 23 июня Украине и Молдове предоставят статус кандидатов в члены ЕС. "Это решающий момент для Европейского Союза. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове и выразим четкую и сильную европейскую перспективу для Грузии", – сказал он.