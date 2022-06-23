ВОЙНА В Украине Европарламент принял резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС

2022-06-23 18:00

 

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Евросоюза. Символический документ приняли в преддверии саммита лидеров Европейского Союза, который стартует сегодня, 23 июня, в Брюсселе. При этом ускоренной процедуры вхождения в состав ЕС для Украины не будет.

В резолюции евродепутаты призывают лидеров ЕС "без промедления" одобрить заявку Украины на приобретение статуса кандидата в члены ЕС. Решение об этом будет приниматься именно на саммите лидеров ЕС. "За" резолюцию проголосовали 529 членов Европарламента, 45 депутатов высказались против, 14 – воздержались.

В то же время Европарламент не считает, что Украина должна вступать в ЕС по ускоренной процедуре. Евродепутаты настаивают на том, что для членства в ЕС нет "ускоренного пути".

"Вступление [в ЕС] остается основанным на заслугах и структурированным процессом. Он требует выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного проведения реформ", – отметили в ЕП.

Как заявила глава ЕП Роберта Метсола, ЕС должен предоставить Украине статус кандидата на вступление в качестве "символа надежды" для поддержания духа украинцев. Тогда как для реального вступления предстоит "еще сделать очень много шагов".

Также Европарламент считает, что статус кандидата должна получить Молдова. Грузии пока что собираются отказать – она должна будет выполнить дополнительные условия.

При этом ранее президент Европейского совета Шарль Мишель уже заявил о том, что 23 июня Украине и Молдове предоставят статус кандидатов в члены ЕС. "Это решающий момент для Европейского Союза. Я уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове и выразим четкую и сильную европейскую перспективу для Грузии", – сказал он.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны

2022-06-23 21:00

Беларусь может передать роССии свое устаревшее оружие и технику - Генштаб ВСУ

2022-06-23 19:00

Самые тяжелые сражения – на востоке: карта боевых действий в Украине на 23 июня

2022-06-23 17:30

фото В Латвии создали желто-голубое мороженое "Слава Украине" - оно будет бесплатным для украинцев

2022-06-23 15:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны

2022-06-23 21:00

Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай

2022-06-23 20:30

видео Охота продолжается: партизаны Херсона пригрозили оккупантам и предателям расправой

2022-06-23 20:00

Главнокомандующий ВСУ Залужный сделал важное заявление о ситуации на фронте

2022-06-23 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Как раньше, уже не будет: Зеленский рассказал, как может измениться призыв в Украине после войны 2022-06-23 21:00
Оккупанты направили все резервы на штурм Северодонецка и направления Золотое-Тошковка – Гайдай 2022-06-23 20:30
видео Охота продолжается: партизаны Херсона пригрозили оккупантам и предателям расправой 2022-06-23 20:00
Главнокомандующий ВСУ Залужный сделал важное заявление о ситуации на фронте 2022-06-23 19:30