Политика Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса

2019-01-07 20:00 165

 

Варфоломей подчеркнул, что Вселенский патриархат никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявил о начале новой страницы в истории страны, сообщает Громадське, которое опубликовало часть сегодняшней речи Варфоломея.

В частности, Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - добавил Варфоломей.

Напомним, что процедура предоставления Томоса началась в субботу, 5 января, с совместного молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле. После чего Вселенский патриарх официально подписал Томос для Православной церкви Украины.

15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

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