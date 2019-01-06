Украина Украинцы смогут обменять валюту прямо в банкомате: как работает новая система

2019-01-07 21:30 135

С 1 января 2019 года в Украине заработали новые правила валютных операций, согласно которым можно будет осуществлять обмен валют в банкоматах и ​​терминалах. Соответствующее решение Нацбанк принял в июне 2018 года и дал банкам и финансовым организациям полгода на подготовку к новым правилам.

"Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства, физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств", - говорилось в сообщении НБУ.

Указано, что фактическим разрешением на проведение таких операций стало разрешение банкам оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной, но и в электронной форме.

Таким образом, отныне обменять гривны на доллары, евро или другую валюту можно в банкоматах и ​​терминалах. Пользователь имеет право в течение 15 минут осуществить обратную операцию, то есть обменять валюту обратно. Если сумма обмена превышает 150 тысяч гривен, придется заполнить личные данные. До этого соответствующие операции разрешено было проводить только с наличными.