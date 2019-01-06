Политика Порошенко резко раскритиковал заявление России о подкупе Варфоломея

2019-01-07 21:00 147

 

Президент Украины Петр Порошенко поддал критике заявление Российской Федерации о том, что Вселенского патриарха Варфоломея подкупили ради предоставления Украине томоса, передает TаNеа.

Глава государства указал, что его не удивляют такие заявления.

"После стольких лет российской агрессии и нашей борьбы за восстановление суверенитета и территориальной целостности, мы не ожидали ничего другого от Москвы. Тот, кто вспоминает российские истории о "зеленых человечках" в Крыму, "отдыхающих" на Донбассе, MH-17 и Солсбери, не должен снова попасть в ловушки Кремля", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что созданная Кремлем подделка является достаточно показательной.

"Они считают, что без финансового вознаграждения ничего невозможно. Я считаю, что когда дело касается уверенности и веры в Бога, и особенно восстановления исторической правды, нет места для финансовых выгод. Те, кто думают по-другому или пропагандируют такие фейки, являются слугами Кремля в его стремлении против независимости Украины и свободного мира как такового", - добавил он.

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