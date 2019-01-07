Украина Рождество в Киеве: как изменены маршруты общественного транспорта

2019-01-07 11:14 120

Сегодня в Киеве празднуют Рождество Христово. Основные мероприятия пройдут на Софийской и Контрактовой площадях. На сцене покажут рождественский вертеп и будут исполнять колядки.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс", с 12:00 до 16:00 на время празднований на Софийской площади и Владимирском проезде – от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой – будет изменено движение троллейбусов и автобусов.

Маршрут будет изменен в троллейбусах № 6, 16, 18 и автобусах № № 24, 114. Так, троллейбусы маршрута №6 будут ездить от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы маршрута №16 – от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута №18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

В свою очередь, автобусы маршрутов № 24, 114 – по расписанию движения рабочего дня улицу Крещатик.

Виктория ГОРОВАЯ.