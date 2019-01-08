Мир В МИД назвали причину крушения судна с украинцами

2019-01-08 19:30 390

Представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич заявил, что грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло у берегов Турции в Черном море из-за сильного удара волны. Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, Кирилич указал, что на борту находились 11 граждан Украины. Гибель четверых из них он подтвердил.

"В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", - указал представитель Министерства иностранных дел Украины.