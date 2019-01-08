Мир В Грузии бушует свиной грипп: подтверждены уже 10 смертей

2019-01-08 20:00 270

В Грузии лабораторные исследования подтвердили 10 смертельных случаев заболевания вирусом так называемого свиного гриппа (H1N1 - подтип вируса гриппа А). Об этом заявил глава Национального центра по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По данным минздрава, показатели заболеваемости пока что не приблизились к эпидемиологической отметке.

В то же время местные СМИ пишут, что во вторник, 8 января, в одной из клиник города Гори предположительно от вируса H1N1 скончалась 22-летняя женщина.

Кроме того, сообщается, что в течение последних нескольких дней в Поти в различные медицинские учреждения с симптомами гриппа обратились около 1400 человек.