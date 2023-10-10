Мир Парламент Грузии не будет осуждать намерения рф создать базу для флота в Абхазии

2023-10-10 17:37

Парламент Грузии не собирается осуждать намерения России создать военно-морскую базу в непризнанной Абхазии.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, парламентское большинство "не будет даже рассматривать" проект резолюции, осуждающей планы Москвы по передислокации части кораблей Черноморского флота РФ из аннексированного Севастополя и Новороссийска в абхазский порт Очамчира.

"Грузия находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", заявил Вольский, добавив, что в таких обстоятельствах принимать подобную резолюцию, по мнению правящей партии, "было бы провокацией".

Он также заявил, что заявление "президента" самопровозглашённой Абхазии Аслана Бжания о разработке таких планов после встречи с президентом России Владимиром Путиным ещё не значит строительства в Очамчирском порту базы ВМФ РФ, сославшись на то, что аналогичные заявления Москва "делала ещё в 2009 году".

"С тех пор в Очамчире не было проведено никаких работ по углублению морского дна либо строительству инфраструктуры, необходимой для военно-морской базы", – отметил Вольский.

Независимымй депутат Теона Акубардия и её коллеги по оппозиционной фракции "За Грузию" подготовили проект резолюции, где осуждается оккупация Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии, ровно как её милитаризация, прямо угрожающая национальной безопасности Грузии, безопасности черноморского региона и всего евроатлантического сообщества.

Ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили обратилась к международному сообществу с призывом отреагировать на намерения России создать военно-морскую базу в непризнанной Абхазии.

Перед этим лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

В грузинском МИД назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.