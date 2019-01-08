Политика Климкин рассказал, когда РФ может освободить украинских моряков

2019-01-08 20:30 354

 

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что украинские моряки могут вернуться домой до выборов. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканлов.

"Мы не просто всех активизировали. Всем прекрасно понятно, что сначала будет суд, РФ будет играть на выборы. То есть это не означает, что они не могут быть освобождены до выборов, но будет игра технологическая на выборы, и это касается не только моряков, это 100%. Я жду, что нам удастся (освободить моряков до выборов, - ред.), мы на это работаем", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он подчеркнул, что "есть некоторые вещи, которые он не хочет говорить".

Кроме того, отвечая на вопрос, есть ли сейчас прямые контакты с РФ, Климкин заявил: "У нас есть контакты со всеми, и официальные, и неофициальные".

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