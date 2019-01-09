Политика ЦИК принял решение по первой пятерке кандидатов в президенты

2019-01-09 11:42 225

ЦИК принял решение о регистрации Андрея Садового, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко и Виталия Скоцика кандидатами в президенты на выборах 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, в комиссию 3 января 2019 поступили документы для регистрации кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года Каплина С. М., Наливайченко В. А. и Садового А. И., выдвинутых на съездах соответствующих политических партий.

В тот же день в ЦИК лично подал заявление о самовыдвижение кандидатом на пост президента Украины Виталий Скоцик.

"Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала четырех кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили в пресс-службе ЦИК.

Таким образом, по состоянию на данное время комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента на выборах 2019 года: Шевченко И.А., Каплина С. М., Наливайченко В. А., Скоцика В. Е. и Садового А. И.

Ранее кандидатом в президенты на выборах 2019 года был зарегистрирован бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Каплин Сергей Николаевич, 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опрышки Глобинского района Полтавской области, народный депутат Украины, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Социал-демократическая партия".

Наливайченко Валентин Александрович, 1966 года, образование высшее, проживает в Киеве, председатель политической партии "Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко" Справедливость ", член указанной политической партии, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко" Справедливость ".

Скоцик Виталий Евстафьевич, 1972 года, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийный, самовыдвижение.

Садовой Андрей Иванович, 1968 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, Львовский городской председатель, член политической партии "Объединение" Самопомощь ", субъект выдвижения - политическая партия" Объединение "Самопомощь".

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