Украина Грипп в Киеве: после похолодания отмечено резкое снижение заболеваемости

2019-01-10 09:11 210

В Киеве за последние дни наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,9%.

Как сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, снижение произошло за счет детского населения. Так, детей заболело - 6405 (снижение на 15,1%), взрослых - 5502 человек (увеличение на 4,8%).

Чиновник также отметил, что в столице за 53 неделю эпидсезона зарегистрировано 11 907 больных гриппом и ОРВИ (за 52 неделю заболело 12 789). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"Сейчас показатель заболеваемости составляет 401,8 (52 неделя - 431,6) и является ниже эпидемического порога на 53,1%", - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости дети составляют 53,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 18%.

В медицинские заведения за 53 неделю эпидсезона госпитализированы 228 человек, из них 160 - дети.

"С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 34063 человека, из них 8801 - дети", - добавил первый заместитель главы КГГА.

По информации Департамента образования и науки сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в одной школе. В частности, обучение приостановлено в 37 классах ООСО № 173 Соломенского района.

Напомним, в Киеве с начала 2019 года от гриппа умерли два человека.