Политика Япония ждет поддержки США в урегулировании территориальных споров с Россией

2019-01-11 13:14 243

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.

"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, − заявил советник главы японского правительства Кацуюки Каваи в Вашингтоне

По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства.

Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключеню мирного договора.

Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.