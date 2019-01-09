Япония ждет поддержки США в урегулировании территориальных споров с Россией

Япония рассчитывает, что США поддержат ее усилия по заключению мирного договора с Россией в противовес растущему влиянию Китая.
"Хотелось бы, чтобы США поняли важность заключения японо-российского мирного договора в качестве средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая, − заявил советник главы японского правительства Кацуюки Каваи в Вашингтоне
По его словам, премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание документа и разрешение территориального спора с Россией во время своего пребывания на посту главы правительства.
Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключеню мирного договора.
Напомним, в конце 2018 года лидеры Японии и России провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.
В декларации указано, что после заключения мирного договора Японии будут переданы острова Хабомаи и Шикотан.