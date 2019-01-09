Украина КАРТА В 2019-м завершат ремонт Туполева и Палладина, но начнут перекрывать пр. Бандеры и Столичное

2019-01-10 14:16 150

В наступившем году дорожники планируют завершить масштабные работы в столице. Однако, водителям особо расслабляться не стоит, в 2019 капремонт с последующим перекрытием дорог начнется в новых местах.

Как сообщил гендиректор КК Киевавтодор Александр Густелев, в текущем году будет завершен комплекс работ на ул. Алматинской, Заболотного, Семьи Кульженко, Туполева, проспектах Палладина и Правды.

"Капитальный ремонт начнется на ул. Борщаговской, Милославской, Богдана Хмельницкого, Терещенковской, проспектах Степана Бандеры и Космонавта Комарова, Столичном шоссе. Работы по реконструкции ожидают Пейзажную аллею и улицу Федорова", - сообщил гендиректор Киевавтодора.

Также планируется начать строительство дороги между ул. Довбуша и Броварским проспектом.

"Будет капитально отремонтирован путепровод на пересечении ул. Богатырской и просп. Степана Бандеры, путепровод на пересечении ул. Богатырской и Оболонского проспекта, Борщаговский путепровод т.д.", - отметил Густелев.

Кроме этого, начнется реконструкция транспортной развязки на пересечении бульвара Вернадского - ул. Ефремова с просп. Палладина и на примыкании ул. Старонаводницкой и ул. Лаврской до бульвара Дружбы Народов.

По словам Густелева, на Набережном шоссе также планируют построить велодорожку.