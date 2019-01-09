Политика Кабмин обжаловал восстановление Насирова в должности главы ГФС

2019-01-09 20:30 111

Кабинет министров обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщают в среду, 9 января.

"Буквально накануне апелляционные жалобы были поданы", – рассказала представитель пресс-службы Шестого апелляционного административного суда Киева, отметив, что жалобы еще не поступили в суд.

Жалобы подали через Окружной административный суд Киева. Представитель пресс-службы сообщила, что по состоянию на 16:00 среды они еще не поступили в апелляционный суд и находятся в суде первой инстанции. Апелляции подали парламент и Государственная фискальная служба. Судья и дата рассмотрения дела еще не определены.