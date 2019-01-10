Политика Канада продаст украинской армии винтовки Colt почти за миллион долларов

2019-01-10 10:41 171

Похоже, бесплатная помощь канадских военных инструкторов ВСУ дорого обойдется украинским налогоплательщикам. Украина уже в ближайшее время получит первую партию дальнобойных, но достаточно дорогих канадских снайперских винтовок. Оружие это, безусловно, добротное, но за него придется заплатить почти миллион долларов.

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину", - заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Компания Colt Canada намерена продать украинской армии по меньшей мере 100 тысяч единиц своих штурмовых винтовок.

Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран в 2017 году, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив оружейное эмбарго Украине.

Напомним, летом прошлого года канадская компания PGW Defense Technologies заявила, что имеет договор с Украиной на поставку дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $ 770 тыс.

Виктория ГОРОВАЯ.

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