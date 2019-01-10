Политика В НАТО предпочли не вмешиваться в ракетные переговоры США и РФ

2019-01-11 09:10 174

Североатлантический альянс готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом заявил помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

"ДРСМД - это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность. США консультируют европейские страны по данной теме. Мы должны продолжать диалог в формате Россия - НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД", - сказал он.

Альваргонсалес отметил, что НАТО "не является частью дискуссий между Россией и США по этому вопросу и стороной переговоров".

"России следует говорить о готовности к переговорам не через СМИ, а напрямую с США", - сказал он.