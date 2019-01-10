Украина Кабмин утвердил все праздники и выходные 2019 года - перенос рабочих дней

2019-01-10 14:45 210

Стало окончательно известно, сколько дней в нынешнем году украинцы будут отдыхать. Кабмин Гройсмана утвердил перенос рабочих дней в 2019 году.

Так, вторник, 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая; понедельник, 30 декабря - в субботу, 21 декабря; вторник, 31 декабря - в субботу, 28 декабря.

Предлагается рекомендовать перенести эти рабочие дни руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.

Перенос осуществлен с целью рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования 1 мая - Дня труда и в 2020 году 1 января - Нового года.

Специальный режим работы банков в эти дни определяет Нацбанк.

Таким образом, пять выходных дней подряд будет с 27 апреля по 1 мая: в воскресенье, 28 апреля, празднуется Пасха и выходным автоматически становится следующий за ним понедельник, 29 апреля. 1 мая в Украине празднуется День труда.

На следующий Новый год в Украине ожидается четыре выходных дня подряд: с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января нового 2020 года.

Rалендарь праздников 2019 года: