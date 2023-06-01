Мир Выходные и праздники в июне 2023 года - полный календарь

2023-06-01 09:31

Уже завтра начнется лето, во время которого всем нам традиционно хочется отдохнуть. Но с 19 мая 2023 года в Украине был введен закон №3057, продлевающий военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" не предусматривает дополнительных выходных в июне-2023. Поэтому в июне этого года украинцы будут отдыхать: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 числа.

Праздники в июне 2023:

  • 1 июня – День защиты детей
  • 4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
  • 5 июня – Всемирный день окружающей среды
  • 6 июня – День журналиста
  • 8 июня – Всемирный день океанов
  • 9 июня – Международный день друзей
  • 11 июня – День работников легкой промышленности
  • 12 июня – День работников фондового рынка
  • 14 июня – Всемирный день донора
  • 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
  • 18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции
  • 19 июня – День фермера
  • 20 июня – Всемирный день беженцев
  • 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
  • 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
  • 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины
  • 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения
  • 28 июня – День Конституции Украины
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