Выходные и праздники в июне 2023 года - полный календарь
2023-06-01 09:31
Уже завтра начнется лето, во время которого всем нам традиционно хочется отдохнуть. Но с 19 мая 2023 года в Украине был введен закон №3057, продлевающий военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" не предусматривает дополнительных выходных в июне-2023. Поэтому в июне этого года украинцы будут отдыхать: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 числа.
Праздники в июне 2023:
- 1 июня – День защиты детей
- 4 июня – Троица, День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности, Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов
- 5 июня – Всемирный день окружающей среды
- 6 июня – День журналиста
- 8 июня – Всемирный день океанов
- 9 июня – Международный день друзей
- 11 июня – День работников легкой промышленности
- 12 июня – День работников фондового рынка
- 14 июня – Всемирный день донора
- 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
- 18 июня – День медицинского работника, День участкового инспектора полиции
- 19 июня – День фермера
- 20 июня – Всемирный день беженцев
- 22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине
- 23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины
- 25 июня – Международный день моряка, День таможенника Украины
- 26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения
- 28 июня – День Конституции Украины