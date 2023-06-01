Мир Выходные и праздники в июне 2023 года - полный календарь

2023-06-01 09:31

Уже завтра начнется лето, во время которого всем нам традиционно хочется отдохнуть. Но с 19 мая 2023 года в Украине был введен закон №3057, продлевающий военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" не предусматривает дополнительных выходных в июне-2023. Поэтому в июне этого года украинцы будут отдыхать: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 числа.

Праздники в июне 2023: