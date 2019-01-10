Политика МИД: Наблюдателей из РФ не допустят на президентские выборы в Украине

2019-01-10 17:30 186

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать наблюдателей из РФ на выборах в Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook.

"Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки на регистрацию российских наблюдателей", - подчеркнул глава МИД.

По словам Климкина, это решение является необходимым, когда речь идет о наблюдателях от "страны-агрессора и оккупанта".

"А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей, пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве", - отметил министр.