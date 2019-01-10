Мир Мы дали России последний шанс: генсек НАТО сделал резонансное заявление

2019-01-10 20:30 426

 

Выход из ситуации, которая сложилось вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может привести НАТО к военным мерам, предупредил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Действия в работе над договором о сокращении вооружений могут носить военный характер", — заявил политик в интервью NTB.

Отметив возможность поиска "нового подхода", Столтенберг напомнил об ультиматуме Москве за нарушение условий ДРСМД.

"Мы дали России последний шанс. Срок истекает 2 февраля", — сказал он.

В то же время генсек НАТО добавил, что обострения с Москвой также можно будет избежать при помощи диалога. Но это будет возможно лишь до тех пор, пока Североатлантический альянс остается сильным.

"Пока НАТО стоит на прочных и сильных позициях, мы можем вести диалог с Россией", – подчеркнул Столтенберг, напомнив о своем опыте в норвежской политике.

Кроме того, он назвал "спасение" договора главным приоритетом Альянса в 2019 году, но отметил, что нужно готовиться и к тому, что ДРСМД будет расторжен.

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