Украина В Карпатах нашли живым лыжника из Киева, потерявшегося еще 6 января

2019-01-11 10:39 141

В Карпатах нашли живым пропавшего пять дней назад лыжника из Киева. Мужчине удалось укрыться от непогоды и созвониться с друзьями.

"По состоянию на 23.00 поступила информация от поисковой группы, что они нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Спасатели транспортировали его в ближайший населенный пункт, где передали врачам скорой помощи. Сейчас им занимаются медики", − сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области спасатели ищут туриста 1984 года рождения, который потерялся в районе горы Гымба 6 января.

Его товарищ был найден 8 января у подножия горы со стороны Свалявского района. Ранее они решили разделиться.

Пропавшему удалось выйти на связь с товарищем 9 января. Он сообщил, что находится возле неизвестной ему горной реки и спасатели продолжили обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию.