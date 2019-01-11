Политика Порошенко назвал четкие сроки перевода украинской армии на стандарты НАТО

2019-01-11 13:42 213

Начиная со следующего года Вооруженные силы Украины будут действовать по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности.  

"В 2020 году Вооруженные силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО в соответствии с законом о национальной безопасности", - аявил президент Петр Порошенко.

Как сообщает Укринформ, Порошенко убежден, что путь Украины в Евросоюз и НАТО поможет гарантировать безопасность украинских границ и суверенитета.

"Наш путь к миру, но не на условиях капитуляции, которую нам предлагает российская пятая колонна, а на условиях национальных интересов Украины", - уверяет президент.

Напомним, 22 ноября прошлого года Верховная Рада поддержала в первом чтении проект изменений в Конституцию, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. За такое решение свои голоса отдали 311 нардепов.

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