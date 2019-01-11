Украина Олег Сенцов в российской колонии сумел дописать новый роман

2019-01-11 14:15 168

Незаконно осужденный в РВ украинский режиссер Олег Сенцов дописал новый роман в российской тюрьме. Об этом он сообщил в письме первому заместителю председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, который она опубликовала в Facebook.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова для украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся!... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную".

Олег пишет, что продолжает много работать, в конце декабря 2018 закончил новый роман. Ждет, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию", - сообщила вице-спикер Верховной Рады.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года по надуманным обвинениям в подготовке терактов на территории аннексированного полуострова. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает свой срок в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.