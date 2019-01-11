Мир Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка

2019-01-12 10:30 468

 

Многие родители собирают молочные зубы детей и хранят их в специальных шелковых мешочках или в милых жестяных банках, пишет lifter и Shareably. Зачем они это делают?

Пожалуй, сами родители не смогли бы дать вразумительный ответ на этот вопрос. Им так нравится.

Оказывается, эта милая традиция может спасти жизнь ребенку! Американские ученые заявляют, что в составе молочных зубов содержатся стволовые клетки, которые можно использовать во всех медицинских процедурах.

Сегодня вокруг стволовых клеток много шумихи. Вы о них наверняка уже слышали. Они имеют огромный потенциал. Их используют для лечения широкого спектра заболеваний.

Стволовые клетки являются поставщиками новых клеток. Они восстанавливают поврежденные ткани и заменяют старые и отмирающие клетки.

Эти чудо-клетки поддерживают наше здоровье и предотвращают преждевременное старение. Это наша собственная армия микроскопических врачей.

Как правило, их "добывают" из костного мозга. Сделать это очень сложно. "Достать" их из молочных зубов оказалось гораздо проще.

Чтобы "законсервировать" стволовые клетки внутри зуба, его следует подготовить для хранения: сначала продезинфицировать, затем обсушить и поместить в герметичный контейнер.

Все это нужно сделать, как только зуб выпал. Итак, никогда не смейтесь над теми, кто хранит молочные зубы детей.

Те еще могут пригодиться и даже спасти кому-то жизнь.

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