Мир Привычное лакомство оказалось лучшим лекарством от кашля

2019-01-13 01:35 312

 

В Британии ученые из Университета Халла объявили шоколад самым эффективным средством от кашля и респираторных заболеваний, сообщает Daily Record.

Так, исследователи провели эксперимент, в ходе которого они наблюдали за здоровьем 163 пациентов, которые страдали от кашля и принимали шоколадные "лекарства".

Отмечается, что такой способ лечения уже через пару дней показывал хороший результат и пациенты чувствовали значительное облегчение.

Ученые также выяснили механизм воздействия какао на организм человека. Оказалось, что вещество теобромин (алкалоид какао) лучше подавляет желание кашлять, чем кодеин, который часто присутствует в составе лекарств от кашля.

Таким образом, шоколад дает удивительный эффект - он обволакивает горло и блокирует нервные окончания, тем самым подавляя желание кашлять.

По словам исследователей, теперь при лечении кашля больные могут сократить дозу медикаментов, заменив их на кусочек черного шоколада, который следует рассасывать во рту.

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