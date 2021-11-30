Коронавирус Появилось новое лекарство от COVID-19: жевательная резинка, которая ловит частицы вируса

2021-11-30 19:20

По словам ученых, экспериментальная жевачка может снизить распространение вируса SARS-CoV-2.

Жевательная резинка может стать еще одним оружием в борьбе с COVID-19. У людей, которые инфицированы SARS-CoV-2, высокий уровень вируса в слюне. Теоретически новая жевательная резинка может снизить уровень вируса во рту и снизить распространение вирусной инфекции, но не все так однозначно. О новом открытии и его "подводных камнях" рассказывает в статье для ScienceAlert вирусолог Грейс С. Робертс из Университет Лидса.

Что это за жевательная резинка?

Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека, цепляясь за белки ACE2, которые находятся на поверхности определенных клеток тела человека. Ученые создали жевательную резинку, которая содержит высокий уровень белков ACE2, чтобы они "улавливали" частицы вируса во рту и снижали возможность заражения и дальнейшей передачи вируса другим людям.

Для того, чтобы проверить действие жевательной резинки, ученые смешали образцы слюны зараженных людей с составом жвачки. Оказалось, что в этой слюне стало меньше частиц вируса SARS-CoV-2. Также исследование в лабораторных условиях показало, что жевательная резинка предотвращает заражение клеток. 50 мг жевательной резинки снижали проникновение вируса на 95%.

Это свидетельствует о том, что жвачка препятствует инфицированию клеток вирусом SARS-CoV-2, говорит Робертс.

Не все так просто и однозначно

По словам Робертс, несмотря на впечатляющие результаты, еще рано говорить о том, что данная жевательная резинка станет настоящим оружием в борьбе с COVID-19.

На это есть несколько причин:

Эксперимент прошел только первую стадию и все происходило в лаборатории без привлечения реальных людей;

Лабораторные условия все же могут отличаться от условий во рту человека. Температура тела и бактерии в ротовой полости могут повлиять на эффективность жевательной резинки;

Ученые во время эксперимента использовали не полный вирус, это были псевтотипированные вирусные частицы или псевдовирус. Хотя это и проверенный научный метод, все же нужно посмотреть, как жвачка будет работать с полным вирусом, говорит Робертс;

Также неизвестно как будет действовать жвачка при встрече с разными штаммами вируса, в том числе и с вариантом Омикрон.

Для чего предназначена жвачка?

По словам ученых, основная задача этой жевательной резинки – это сократить распространение вируса от людей с COVID-19 другим людям, особенно в клинических условиях. Пока непонятно будет ли это "лекарство" эффективным в качестве профилактического средства, чтобы предотвратить заражение здоровых людей, говорит Робертс.

Тем не менее, эта жевательная резинка могла бы стать дополнительным оружием в борьбе с COVID-19, если покажет хорошие результаты при исследовании на людях. Поэтому нужны дальнейшие эксперименты, резюмирует вирусолог.