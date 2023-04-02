ВОЙНА В Украине Как получить электронный рецепт на лекарства - инструкция Минздрава

2023-04-02 15:03

С 1 апреля для препаратов, которые ранее отпускались только по бумажному рецепту, добавляется еще один инструмент е-рецепт. Инструкцию, как получить электронный рецепт на лекарства, предоставило Министерство здравоохранения.

Детали

Минздрав предоставил такой алгоритм действий, чтобы получить электронный рецепт на рецептурный препарат:

Необходимо обязательно обратиться к врачу на прием.

На приеме вы можете выбрать, по какому рецепту хотите приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному.

Если вы выбрали электронный рецепт, во время осмотра врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и сформирует е-рецепт, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.

После этого вы получите СМС-сообщение с номером электронного рецепта и уникальным кодом его погашения.

Найти аптеку, которая отпускает лекарства по электронному рецепту можно, воспользовавшись специальным дашбордом, который подскажет адрес ближайшей для вас аптеки. Для этого достаточно ввести или выбрать из перечня в поисковой строке название вашего населенного пункта.

Вы можете приобрести лекарства по электронному рецепту в аптеке в течение 10 дней (если это наркотические (психотропные лекарства) или в течение 30 дней (для остальных рецептурных препаратов).

Для того, чтобы приобрести лекарства, достаточно сообщить фармацевту нужные реквизиты из СМС - номер рецепта и код погашения.

Фармацевт предложит вам имеющиеся в аптеке лекарственные средства, содержащие действующее вещество, которое назначил вам врач – так вы сможете выбрать лекарства в соответствии с вашим бюджетом.

При этом в Минздраве отмечают, что лекарства, которые были безрецептурными, и в дальнейшем будут отпускать в аптеке без рецепта. А бумажные рецепты продолжат действовать, по меньшей мере до окончания военного положения.