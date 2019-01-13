Политика В СБУ рассказали о причинах вызова Гриценко на допрос

2019-01-13 00:42 291

 

Кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко пригласили в СБУ в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Об этом в субботу вечером сообщила пресс-служба СБУ.

"Вызов связан с обнародованием им (Гриценко - ред.) в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - отметили в спецслужбе. Также в ведомстве утверждают, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ "являются патриотической гражданской позицией".

"Вместе с тем, с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представлении его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - заявили также в СБУ.

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Политика

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Пентагон начал вывозить из Сирии ценную военную технику и оборудование 2019-01-11 17:32 741

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