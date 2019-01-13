Украина В 2019-м украинских водителей ждет налоговый "сюрприз"

2019-01-13 15:00 183

 

Еще в 2018 году многие водители часто слышали про такое понятие как «автомобильный налог». С 1 января 2019 года в Налоговом кодексе опять произошли изменения относительно транспортного налога на роскошные автомобили. Всю необходимую информацию можно найти в статье 267 Налогового кодекса Украины.

Размер налога составляет 25 тыс. грн. в год, и относится к определенным категориям легковых автомобилей.

Например, если машина младше 5-ти лет, а ее средняя рыночная стоимость превышает 375 размеров минимальной заработной, то автовладелец должен будет заплатить 25 тыс. грн. за то, что такой автомобиль у него есть.

Так как с 1 января текущего года повысили размер минимальной зарплаты - 4173, изменился и проходной порог для "элитных" авто: теперь его размер составляет 1564875 грн. Узнать, о том есть ли авто в официальном списке подпадающих под налогообложение, можно на странице Минэкономразвития.

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