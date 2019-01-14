Политика В 2019 году в Украине начнет работу посол ООН

2019-01-14 18:00 270

С 2019 года в системе ООН внедряется так называемый институт послов. В частности, посол ООН будет действовать и в Украине. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Отныне такой посол ООН будет действовать и в Украине. Но для полноценного функционирования придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 году соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям", - отметил дипломат.

По его словам, теперь резиденты-координаторы будут непосредственно подчиняться Генеральному секретарю ООН и будут считаться самыми высокими представителями системы ООН в странах. Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное - поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, в сфере безопасности, политических, техногенных).

По мнению Ельченко, более широкие полномочия резидентов-координаторов должны помочь Генеральному секретарю держать руку на пульсе на местах с целью оперативного реагирования. Соответственно, требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться.