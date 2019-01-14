Политика Польша начала выдавать украинцам меньше виз

2019-01-14 19:00 264

Польские консульские учреждения в Украине в 2018 году выдали украинцам в целом 876 тыс. 64 визы, из которых национальных – 97,2%, шенгенских — 2,8%.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в МИД Польши.

Больше всего виз в 2018 году выдало консульство Польши во Львове — почти 278 тыс. (31,7%). Кроме того, в Луцке выдано около 179 тыс. виз (более 20%), в Харькове — более 145 тыс. виз (16,6%), в Виннице — почти 130 тыс. виз (14,8%). Меньше всего виз выдано польскими консульскими учреждениями в Киеве — более 87 тыс. (почти 10%) и в Одессе — свыше 57 тыс. (более 6,5%).

Процент отказов составил 3,4% (около 31 тыс.) от общего количества поданных визовых анкет.

По сравнению с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях в прошлом году уменьшилось примерно на 240 тыс. Это, в частности, связано с введением с 11 июня 2017 года безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в большинство стран ЕС, в том числе и в Польшу.