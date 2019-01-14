Политика Кандидаты в президенты Украины – кто подал документы в ЦИК

2019-01-14 18:30 438

 

Документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) по состоянию на утро 14 января подали 11 человек, которые претендуют на пост президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

По его словам, на данный момент Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов на пост президента. "По состоянию на 11:00 14 января документы подали 11 человек, из них зарегистрированы кандидатами 5 человек", – заявил Хивренко.

Он отметил, вопрос регистрации следующих кандидатов для участия в выборах президента могут рассмотреть на заседании комиссии в понедельник. "Следующее заседание ЦИК состоится сегодня, однако повестка дня пока не известна. Будет ли рассматриваться вопрос о регистрации кандидатов будет известно позже", – сказал Хивренко.

Напомним, 4 января ЦИК зарегистрировал первого кандидата в президенты Игоря Шевченко. 8 января Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты: народного депутата Сергея Каплина, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и мэра Львова Андрея Садового.

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