Политика У Путина задумали тайное судилище над пленными украинскими моряками

2019-01-14 19:30 294

 

Следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам, захваченным у Керченского пролива.

Об этом сообщил адвокат одного из арестованных моряков Сергей Бадамшин.

Также ФСБ просит не разглашать итоги заседания без согласования со следователем.

"ФСБ обратилась в суд с внепроцессуальным обращением с требованием провести заседание в закрытом режиме по продлению меры пресечения, ссылаясь при этом на тайну предварительного следствия. Также они просят не предавать огласке результаты без согласования со следователем. Мы считаем это грубым нарушением принципа гласности правосудия", - сказал адвокат.

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