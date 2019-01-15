Политика Лефортовский суд засекретил заседание по делу пленных украинских моряков

2019-01-15 10:12 36

Лефортовский суд Москвы закрыл заседание, на котором будет рассматриваться продление ареста украинским военнопленным морякам, захваченным в Керченском проливе. Накануне ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме подала ФСБ России.

Под зданием собрались уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, родственники моряков и журналисты, они хотели попасть на заседание.

Моряков распределили для рассмотрения дела на 6 групп по 4 человека.

Как сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, первые три четверки моряков доставили в суд под усиленным конвоем.

"Громадське" передает, что в первой четверке находятся такие моряки: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Сергей Цибизов и Евгений Семидоцький.

Во второй и третьей четверках: Богдан Головаш, Андрей Шевченко, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Вячеслав Зинченко, Андрей Драч, Денис Гриценко и Михаил Власюк.

Адвокат Николай Полозов сообщил, что позиция стороны защиты - это открытые и прозрачные судебные заседания, соответствующие принципам гласности при осуществлении правосудия. Сторона защиты указала, что в материалах дела нет ни одного документа с грифом "секретно".