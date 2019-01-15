Политика Савченко обвиняет СБУ в блокировании ее регистрации кандидатом в президенты

2019-01-15 17:00 408

 

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявляет о препятствовании следственных органов ее регистрации для участия в выборах президента Украины, запланированных на 31 марта 2019 года.

«Сейчас мое видение участия в избирательной кампании в том, что Служба безопасности Украины неправомерно не допускает ко мне нотариуса. Все начинается с нотариуса. Для того, чтобы я могла стать кандидатом, зарегистрироваться, пройти всю процедуру, мне нужен нотариус. А СБУ всячески блокирует этот процесс, они не допускают ко мне нотариуса, хотя не имеют права этого делать», — сказала Н.Савченко агентству «Интерфакс-Украина» во вторник в перерыве судебного заседания по рассмотрению жалобы на необоснованность открытия уголовного производства, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее уже видение своего участия в избирательной кампании.

Она сообщила, что в связи с этим препятствованием обратилась в международные инстанции, в соответствующие инстанции Украины и правоохранительные органы. «Будет решен этот вопрос -будем говорить о следующих шагах… Пока что результата нет», — добавила парламентарий.

По ее словам, поступают «отписки о том, что они не знают, каким образом они это могут сделать»

«Они, конечно, допустят нотариуса и признают свою ошибку, но уже после того, как регистрация закончится. Это их цель… Они препятствуют на этой стадии, чтобы не начинать открыто препятствовать на стадии, когда я буду зарегистрирована. Тогда это будет совершенно очевидным», — подытожила Н.Савченко.

Как сообщалось, Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

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