Политика США: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

2019-01-15 18:30 273

Соединенные Штаты Америки потребовали от Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков. Соответствующее сообщение было обнародовано в Тwitter-аккаунте Об этом сообщает посольства США в Украине.

В сообщении отмечается, что Вашингтон глубоко обеспокоен состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах", - отметили в американском дипведомстве.