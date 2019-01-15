Политика США: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

2019-01-15 18:30 273

 

Соединенные Штаты Америки потребовали от Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков. Соответствующее сообщение было обнародовано в Тwitter-аккаунте Об этом сообщает посольства США в Украине.

В сообщении отмечается, что Вашингтон глубоко обеспокоен состоянием здоровья украинских моряков в РФ и соблюдением их прав.

"Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах", - отметили в американском дипведомстве.

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