Политика Путин хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США

2019-01-15 21:30 546

Северный поток-2 разработали, чтобы создать маршрут транспортировки российского газа в Европу в обход Украины, считает посол США в Берлине

Компании, участвующие в строительстве Северного потока-2 рискуют попасть под американские санкции. Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл в интервью Rheinische Post.

По его словам, российский газопровод – не экономический проект. Его разработали лишь по одной причине: создать альтернативный маршрут транспортировки российского газа в Европу в обход Украины, добавил он.

"Путин четко заявил, что хочет прекратить транзит российского газа через Украину. Два проекта, которые дадут ему возможность сделать это - Северный поток-2 и Турецкий поток. Они делают транзит российского газа через Украину практически лишним", - заявил посол.

Гренелл признал, что Европа должна самостоятельно решать у кого им закупать газ. Но при этом он напомнил, что Еврокомиссия выступила против Северного потока-2. "Германия должна принять во внимание обеспокоенность других государств-членов ЕС относительно негативного влияния на них газопровода", - заключил он.

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. Его партнерами по проекту являются компании Royal Dutch Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства СП-2.

Россия считает, что проекту противостоят из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу.

Проект Турецкий поток предполагает строительство газопровода в обход Украины через Черное море до границы с Турцией. Планируется, что он будет состоять из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, оба проекта являются угрозой для Украины, поскольку их цель - снятие транзитных объемов. Предполагается, что в случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода.