Политика Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву

2019-01-16 10:13 153

Президент встретился с главами МИД Эстонии Свеном Миксером, Литвы Линасом Линкявичусом и Польши Яцеком Чапутовичем, доложил о ситуации на Донбассе и прояснил детали конфликта в Азовском море.

Во время переговоров стороны отметили необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны РФ с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

Порошенко выразил признательность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

Также президент доложил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушение Россией Минских соглашений, а также режима прекращения огня.

Порошенко поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.

Напомним, вчера главы МИД пяти стран должны были прилететь на Донбасс. Но их вертолет так и не смог долететь до Мариуполя из-за угрозы обледенения. Также 15 января Мариуполь должен был посетить министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Напомним, Лайчак вступил в полномочия главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)