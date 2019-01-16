Политика Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву

2019-01-16 10:13 153

Президент встретился с главами МИД Эстонии Свеном Миксером, Литвы Линасом Линкявичусом и Польши Яцеком Чапутовичем, доложил о ситуации на Донбассе и прояснил детали конфликта в Азовском море.

Во время переговоров стороны отметили необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском и Черном море и существующие угрозы со стороны РФ с учетом совершенного в ноябре 2018 года акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков.

Порошенко выразил признательность за последовательную поддержку со стороны Эстонии, Литвы и Польши суверенитета и территориальной целостности Украины, а также решительное осуждение агрессивных действий России.

Также президент доложил министрам о ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушение Россией Минских соглашений, а также режима прекращения огня.

Порошенко поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопроса о введении нового "Азовского пакета" санкций ЕС против России.

Напомним, вчера главы МИД пяти стран должны были прилететь на Донбасс. Но их вертолет так и не смог долететь до Мариуполя из-за угрозы обледенения. Также 15 января Мариуполь должен был посетить министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Напомним, Лайчак вступил в полномочия главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

​Страна ЕС готовит удар по газопроводу Путина в обход Украины

2019-01-15 18:00 816

Порошенко массово раздает священнослужителям ордена "За заслуги"

2019-01-14 14:16 783

Порошенко назвал четкие сроки перевода украинской армии на стандарты НАТО

2019-01-11 13:42 1158

Порошенко объяснил, почему наградил Филарета званием "Героя"

2019-01-10 18:30 954

Еще новости в разделе "Политика"

Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров

2019-01-16 11:42 60

Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку

2019-01-16 10:41 147

Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву

2019-01-16 10:13 153

"Тут не самые идеальные люди" - Ярош впервые допустил причастность ПС к убийству Гандзюк

2019-01-16 08:11 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров 2019-01-16 11:42 60
Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку 2019-01-16 10:41 147
Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву 2019-01-16 10:13 153
"Тут не самые идеальные люди" - Ярош впервые допустил причастность ПС к убийству Гандзюк 2019-01-16 08:11 279

Лента

11:52 «Человек года: потенциал новых достижений»
11:47 Определены лауреаты 23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»
11:42 Власти Японии заявили, что намерены забрать у РФ южную часть Курильских остров
11:14 Во Львовской области воду подают на три часа из-за дорогого электричества
10:41 Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку
10:25 Политолог: Бойко на грани морального и политического фиаско
10:13 Порошенко запросил у европейских дипломатов усиленного давления на Москву
09:40 Власти Киева начали массово подавать в суд на должников за услуги ЖКХ
09:12 "Шальке" отдал украинского полузащитника Коноплянку турецкому "Бешикташу"
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области