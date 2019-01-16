Политика Парламент рекордно провалил план Brexit - сегодня Мэй хотят отправить в отставку

2019-01-16 10:41 147

Британские депутаты отклонили план выхода Великобритании из Евросоюза, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.

В Палате общин британского парламента 432 депутата высказались против сделки, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после 1,5 года переговоров. Поддержали этот проект соглашения 202 депутата.

Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Кроме того, крупнейшая оппозиционная партия инициирует голосования за объявление недоверие правительству Терезы Мэй.

Таком намерении депутаты заявили во время дискуссии в Палате общин британского парламента. Голосование о недоверии правительству уже запланировано на сегодня, 16 января.

"Джереми Корбин (лидер лейбористов) зарегистрировал предложение о недоверии правительству по итогам исторического поражения соглашения Терезы Мэй", - говорится сообщении на официальном аккаунте партии в Twitter.

Телекомпания BBC, которая транслирует дебаты в Палате общин, подчеркивает, что Североирландская партия унионистов, которая является частью правительственной коалиции, но выступает против правительственной версии соглашения с ЕС, все же поддержит правительство.

Результат голосования во многом зависит от того, поддержат ли недоверие те однопартийцы Мэй, которые находятся во внутренней оппозиции к правительству и голосовали против соглашения. Как известно, документ поддержали всего 202 депутата, против проголосовали 432, в том числе более 100 депутатов из возглавляемой Мэй Консервативной партии.

В случае поддержки вотума недоверия у парламента есть две недели, чтобы сформировать новое правительство или проголосовать за "восстановление доверия" к команде Мэй. Если этого не произойдет, в Великобритании будут объявлены новые парламентские выборы.