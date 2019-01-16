Политика Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами

2019-01-16 12:43 291

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью газете Rheinische Post подтвердил возможность введения санкций против компаний, занятых в реализации российского проекта Северный поток-2.

Так дипломат прокомментировал свое письмо, разосланное немецким компаниям. Гренелл отметил, что его задачей как посла США в Германии является представление немецкому правительству, бизнесу, СМИ и общественности политики, которую проводит его руководство.

"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы делали публично, – компании, которые работают в секторе экспорта российских энергоресурсов, рискуют попасть под возможные санкции", – заявил посол, подчеркнув, что и дальше будет продвигать соответствующую американскую политику.

Напомним, ранеее посол США разослал письма нескольким немецким компаниям с угрозой санкций из-за Северного потока-2. В Бундестаге ответили на угрозы со стороны американского дипломата.