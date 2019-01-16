Мир Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью

2019-01-16 17:00 129

 

Диетологи настоятельно советуют перенести прием яиц на вечернее время, поскольку они являются натуральными успокоительными. Об этом сообщает Newsyou.

Известно, что яйца, а точнее, яичные белки, помогают организму приготовиться ко сну за счет стимулирования производства гормона мелатонина. Именно он и вызывает ощущение сонливости.

Кроме того, яйца считаются богатым источником аминокислоты триптофана, а значит, этот продукт помогает лучше и дольше спать, отдавая мозгу приказ снизить активность в ночное время. В целом, здоровая диета является ключевым фактором нормального сна по ночам. Яйца не только помогают повысить качество и продолжительность сна, но также предотвращают прибавку веса, замедляют старение и уменьшают уровень стресса. При этом очень важно употреблять именно оптимальное количество яиц. Два яйца в день считаются тем самым объемом, который поможет нам нормально спать.

Если вы привыкли есть яйца по утрам, то съедайте одно утром на завтрак и одно вечером. Исследования показывают, что насыщенный белками завтрак повышает уровень удовлетворения от жизни, снижает ощущение голода и в целом способствует сохранению оптимального количества полученных калорий в течение суток, то есть предотвращает переедание. А если яйца включаются в низкокалорийную диету, то они помогают ускорить темпы избавления от лишнего веса.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В ГФС назвали рекордный налог на доходы физических лиц

2019-01-15 21:00 756

В Кабмине назвали причину низких пенсий украинцев

2019-01-08 21:30 2085

В МИД назвали причину крушения судна с украинцами

2019-01-08 19:30 1269

Постоянный недосып приводит к обезвоживанию - как и сколько нужно спать

2019-01-07 15:46 2679

Еще новости в разделе "Мир"

Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью

2019-01-16 17:00 129

Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве

2019-01-16 13:16 360

Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии

2019-01-15 20:30 597

Таиланд порадовал украинских туристов

2019-01-15 17:30 564
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью 2019-01-16 17:00 129
Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве 2019-01-16 13:16 360
Эрдоган нашел взаимопонимание с Трампом по Сирии 2019-01-15 20:30 597
Таиланд порадовал украинских туристов 2019-01-15 17:30 564

Лента

17:30 "Динамо" обогатит новичка из Испании: стала известна зарплата футболиста
17:00 Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью
16:30 Денисова рассказала, когда Россия может освободить украинских моряков
15:46 Из-за холодной зимы запасы газа в ПХГ быстро падают - осталось менее 40%
15:14 В Минздраве назвали единственный доступный способ спастись от кори и гриппа
14:45 Обворованного нардепа из БПП мошенники пытались "развести" на большую сумму
14:12 Полузащитник Зинченко признался, что встретил в Манчестере много геев
13:44 Рева проговорился, на сколько и когда Кабмин снова поднимет тариф на газ
13:16 Дипломатический скандал: Греция официально озвучила обвинения Москве
12:43 Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами