Мир Диетологи назвали продукт, который помогает крепко спать ночью

2019-01-16 17:00 129

Диетологи настоятельно советуют перенести прием яиц на вечернее время, поскольку они являются натуральными успокоительными. Об этом сообщает Newsyou.

Известно, что яйца, а точнее, яичные белки, помогают организму приготовиться ко сну за счет стимулирования производства гормона мелатонина. Именно он и вызывает ощущение сонливости.

Кроме того, яйца считаются богатым источником аминокислоты триптофана, а значит, этот продукт помогает лучше и дольше спать, отдавая мозгу приказ снизить активность в ночное время. В целом, здоровая диета является ключевым фактором нормального сна по ночам. Яйца не только помогают повысить качество и продолжительность сна, но также предотвращают прибавку веса, замедляют старение и уменьшают уровень стресса. При этом очень важно употреблять именно оптимальное количество яиц. Два яйца в день считаются тем самым объемом, который поможет нам нормально спать.

Если вы привыкли есть яйца по утрам, то съедайте одно утром на завтрак и одно вечером. Исследования показывают, что насыщенный белками завтрак повышает уровень удовлетворения от жизни, снижает ощущение голода и в целом способствует сохранению оптимального количества полученных калорий в течение суток, то есть предотвращает переедание. А если яйца включаются в низкокалорийную диету, то они помогают ускорить темпы избавления от лишнего веса.