Политика Климкин заявил, что в ОБСЕ предложили совместную миссию с ООН на Донбассе

2019-01-16 20:00 210

 

Представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе предложили создать совместную миротворческую миссию с ООН. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита на Донбасс вместе с главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

"Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно всем. Россия, как вы знаете, пытается манипулировать перед выборами и таким образов вмешиваться в нашу политику и влиять на эти выборы", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

По словам украинского министра, решить конфликт на Донбассе можно лишь при помощи эффективной миротворческой миссии.

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