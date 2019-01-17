Политика Парламент не сумел отправить в отставку премьер-министра - перевес всего 19 голосов

2019-01-17 15:46 213

Тереза Мэй сумела сохранить свою премьерскую должность. Парламент с перевесом всего в 19 голосовотклонил вотум недоверия правительству, выдвинутый лидером лейбористов Джереми Корбином.

Как сообщает The Telegraph, за действующее правительство проголосовали 325 депутатов, против - 306.

Помимо традиционных сторонников Мэй её поддержали также многие лейбористы. Так, непосредственно перед голосованием заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон заявил, что уходит в оппозицию к Корбину.

"Соединенное Королевство более разделено и опасается за свое будущее, чем когда бы то ни было ранее", - отметил он.

Депутат Джон Вудкок, также в прошлом лейборист, ныне находящийся в оппозиции к председателю партии, отметил, что не желает оставлять кабинет Мэй у власти, однако "вынужден" это сделать.

"С тяжелым сердцем должен сказать палате представителей, что я не могу поддержать движение за недоверие сегодня вечером, и некоторые мои друзья брюзжат о позоре. Я должен сказать, что многие из них в частном порядке говорят "слава Богу, что вы обладаете свободой фактически не поддерживать это", поскольку они борются со своей совестью, отчаянно желая лейбористского правительства, но зная, что лидер их партии не так уж подходит для руководства страной, если бы они голосовали за недоверие к нему, как это уже было несколько лет назад на внутрипартийном голосовании", - рассказал он.

Отмечается, что Джереми Корбин, несмотря на стабильную популярность у населения, не пользуется достаточно значительной поддержкой среди депутатов Палаты представителей из-за его взглядов на внутриполитическую и внешнеполитическую повестку. В частности, Корбин имеет репутацию пророссийски настроенного политика.

Сразу же после завершения голосования Корбин выступил с заявлением, в котором настаивает, что правительство в любом случае должно гарантировать заключение сделки с ЕС и не допустить "жесткого Brexit".

Мэй в свою очередь заявила, что выполнит волеизъявление народа Великобритании и осуществит выход страны из Европейского Союза.

Напоминаем, вчера парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов - 202 голоса за и 432 против.