Политика Глава ОБСЕ шокирован визитом на Донбасс

2019-01-17 16:30 249

Политика ужаснули условия жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке Украины.

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак после своего официального визита в качестве главы организации в Украину заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Лайчак сообщил, что во время визита стал свидетелем ежедневных трудностей, с которыми сталкиваются местные жители.

"Кризис в Украине и вокруг нее является главным приоритетом председательства Словакии в ОБСЕ. Находясь на месте, я вижу критическую работу, которую выполняет ОБСЕ, и то, сколько еще предстоит сделать. Для пострадавших этот конфликт диктует их повседневную жизнь. Прямой обстрел или тот, что прошел поблизости - это повседневная реальность. Нам нужно работать лучше и предлагать новые и инновационные идеи для улучшения условий их жизни", - передает слова Лайчака пресс-служба.

Председатель ОБСЕ заявил, что "шокирован тревожными условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения на востоке страны", и призвал стороны "активизировать свои усилия по мирному политическому урегулированию кризиса".

Ранее Мирослав Лайчак зявил, что для ОБСЕ вопросы Крыма, Азовского моря и пути мирного разрешения ситуации на Донбассе приоритетом работы организации. Напомним, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак впервые прибыл в Украину и провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в стране.

Напомним, в ОБСЕ предостерегли, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.